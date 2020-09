04.09.2020 - Einer DER Gewinner der Pandemiemaßnahmen: Westwing Group AG (ISIN: DE0007472060) kann nach dem sehr guten Q2 und den weiterhin hohen - wenn auch nicht mehr ganz so "wahnsinnigen" - nicht mehr anders. Man muss die Prognose anheben. Gerade derzeit eine gute Nachricht, während der Gesamtmarkt, insbesondere die Online-Werte - möglicherweise konsolidieren könnten. Was eigentlich nach der Ralley der letzten 12 Tage überfällig war. Jedenfalls hebt Westwing die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 40-50% gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (zuvor: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...