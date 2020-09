Der Halbleiterkonzern Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, NASDAQ: AVGO) zahlt eine vierteljährliche Dividende 3,25 US-Dollar aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 13,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 352,09 US-Dollar (Stand: 3. September 2020) bei 3,69 Prozent. Die nächste Quartalsdividende wird am 30. September 2020 ausgeschüttet (Record day: 22. ...

