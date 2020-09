Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Börse geht es mitunter ganz schnell. So auch gestern. Lange Zeit war der DAX deutlich im Plus. Dann drückten in den USA die Anleger auf den Verkaufsknopf und der deutsche Leitindex kam mächtig ins Rutschen. Jetzt stehen die 13.000 Punkte wieder im Fokus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Tesla, Amazon, Nvidia, Zoom Video, Infineon, Airbus, Zalando und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.