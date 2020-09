DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die neue Welle von Infektionen in den USA hat den konjunkturellen Aufschwung bisher nur verlangsamt, aber nicht gestoppt. Deshalb erwarten Ökonomen für August einen weiteren Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt, der aber schwächer als im Juli ausfallen dürfte. Volkswirte prognostizieren einen Zuwachs von 1,3 Millionen Stellen, nachdem es im Juli ein Plus von 1,8 Millionen gegeben hatte. Selbst mit einem solchen Zuwachs wären aber immer noch weniger als die Hälfte der im März und April verlorenen 22 Millionen Stellen wieder entstanden. Die Arbeitslosenquote dürfte von 10,2 auf 9,8 Prozent sinken. Aus Sicht von HSBC waren die Signale zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im August durchwachsen. Einerseits sank die Zahl der Erstanträge und die Zahl der bereits arbeitslos gemeldeten Personen, während sich die Wirtschaftsaktivität nach den strengen Abriegelungen belebte. Andererseits beurteilten die Haushalte die Lage am Arbeitsmarkt im August jedoch negativer, wie die Conference-Board-Umfrage ergab.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +1.321.000 gg Vm zuvor: +1.763.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,8% zuvor: 10,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: 0,00% gg Vm zuvor: +0,24% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.452,25 -0,38% Nasdaq-100-Indikation 11.675,50 -1,04% Nikkei-225 23.190,28 -1,17% Hang-Seng-Index 24.632,64 -1,50% Kospi 2.368,12 -1,16% Schanghai-Composite 3.343,04 -1,24% S&P/ASX 200 5.927,40 -3,03%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen werden vom Absturz der Wall Street mit nach unten gerissen. Allerdings erreichen die Abgaben nicht das Ausmaß der US-Börsen. Zwar nennen Händler eine ganze Reihe von Gründen für die Talfahrt, wirklich neu sind die Argumente aber nicht. Es scheint sich vielmehr einiges angestaut zu haben, das auf einem Auslöser für eine Entladung wartete. Diesen lieferten nun die heftigen US-Abgaben. Händler sprechen von einem überkauften Markt mit ausgeprägten Gewinnmitnahmen insbesondere im zuletzt heiß gelaufenen Technologiesektor. Das schon seit längerem immer lauter zu vernehmende Argument, die Bewertungen am Aktienmarkt seien der tatsächlichen Konjunkturentwicklung zu weit enteilt, wird wieder hervorgeholt. Denn der Aufschwung der Ökonomie hat zuletzt erkennbar an Dynamik verloren. Im Handel geht die Sorge einer Enttäuschung bei den US-Arbeitsmarktzahlen um. Angeführt wird die regionale Talfahrt vom Aktienmarkt in Australien. In China führen Technologietitel die Liste der Verlierer an und folgen damit ihren US-Pendants nach unten. Ein ähnliches Bild liefert der japanische Aktienmarkt. Gegen den Trend ziehen Honda um 1,6 Prozent an. Der Automobilhersteller plant die Entwicklung eines Fahrzeuges für den nordamerikanischen Markt zusammen mit GM. In Südkorea werden ebenfalls Werte aus dem Technologiesektor gegeben. Die Titel der finanziell angeschlagenen Asiana Airlines stürzen um 4,9 Prozent ab nach Berichten, dass die Gespräche der Gläubiger mit einem potenziellen Käufer gescheitert seien.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel hat sich der Ausverkauf bei Technologietiteln fortgesetzt. Broadcom verloren trotz positivem Geschäftsausweis letztlich 2 Prozent. Damit schlossen die Titel den Nachbörsenhandel auf dem tiefsten Stand der Sitzung ab. Der Halbleiter- und Softwarekonzern hatte mit den Drittquartalszahlen die Markterwartungen geschlagen. Auch der Ausblick fiel besser als gedacht aus. DocuSign stürzten nach ebenfalls positivem Geschäftsausweis um 8,7 Prozent ab. Southwest Airlines erweitert ihr Streckennetz und übernimmt "Slots" von Wettbewerber Jetblue. Die Aktie büßte im allgemeinen Negativtrend 1,5 Prozent ein. Nachdem die Titel des Schusswaffenherstellers Smith & Wesson zunächst positiv auf die Geschäftszahlen reagiert hatten, gaben die Papiere letztendlich 3,3 Prozent ab. CEO Mark Smith sprach von steigenden Marktanteilen und einer Rekordauslieferung von Waffen im abgelaufenen Quartal. Er musste aber einräumen, dass die Nachfrage die Produktionskapazitäten überschreite.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.292,73 -2,78 -807,77 -0,86 S&P-500 3.455,06 -3,51 -125,78 6,94 Nasdaq-Comp. 11.458,10 -4,96 -598,34 27,70 Nasdaq-100 11.771,37 -5,23 -649,18 34,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 992 Mio 885 Mio Gewinner 583 1.948 Verlierer 2.405 1.030 Unverändert 93 103

Sehr schwach - Ausgeprägte Gewinnmitnahmen bescherten den US-Börsenindizes herbe Verluste. Warnungen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen, einer abnehmenden Breite des Aufschwungs und dem schwierigen Börsenmonat September waren zwar schon länger zu hören, wurden aber in den Hintergrund gedrängt. Nun gab es eine erste scharfe Gegenbewegung. "Technologieaktien und auch der Gesamtmarkt haben seit Juni nicht einen wirklich schlechten Tag gehabt, deswegen ist das nur eine gesunde Verschnaufpause. Es ging noch nie immer nur in einer Linie nach oben....", kommentierte Esty Dwek, Marktstratege bei Natixis Investment Managers. Neben Gewinnmitnahmen versuchten einige Akteure weitere Auslöser für die Gegenbewegung zu finden. Zu hören war beispielsweise von Zweifeln, ob sich die streitenden Parteien im Kongress noch auf weitere, dringend benötigte Stützungsmaßnahmen in der Pandemie verständigen werden. Neue Konjunkturdaten spielten keine Rolle. Der S&P-500-Subindex Technologie-Hardware verlor 7,2 Prozent, der Subindex der Halbleiteraktien 6,2 Prozent. Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google büßten zwischen knapp 4 und 8 Prozent bei der Apple-Aktie ein. Microsoft kamen um 6,2 Prozent zurück. Bei Tesla, die nach dem Aktiensplit Anfang der Woche auf ein Rekordhoch knapp über 502 Dollar gestiegen waren, setzten sich die Gewinnmitnahmen den dritten Tag in Folge fort. Der Kurs fiel um 9,0 Prozent auf 407 Dollar. Das Papier litt auch unter der Ankündigung des Autobauers, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Daneben hat ein Großaktionär seinen Anteil an Tesla heruntergefahren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -0,4 0,14 -106,9 5 Jahre 0,24 -0,5 0,25 -168,2 7 Jahre 0,43 -1,5 0,45 -181,5 10 Jahre 0,63 -1,6 0,65 -181,5 30 Jahre 1,36 -2,1 1,38 -171,0

Bei den Festverzinslichen tat sich angesichts der kräftigen Verluste bei Aktien überraschend wenig. Von einer möglichen Flucht in den sicheren Anleihehafen war wenig zu sehen. Die Zehnjahresrendite verringerte sich um rund 2 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 00:00 % YTD EUR/USD 1,1847 -0,0% 1,1851 1,1816 +5,6% EUR/JPY 125,78 -0,0% 125,81 125,48 +3,2% EUR/GBP 0,8925 -0,0% 0,8926 0,8884 +5,5% GBP/USD 1,3275 -0,0% 1,3279 1,3301 +0,2% USD/JPY 106,18 +0,0% 106,16 106,19 -2,3% USD/KRW 1189,56 -0,2% 1191,82 1188,68 +3,0% USD/CNY 6,8404 -0,1% 6,8468 6,8330 -1,8% USD/CNH 6,8438 -0,0% 6,8460 6,8351 -1,8% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7269 -0,1% 0,7273 0,7317 +3,7% NZD/USD 0,6702 -0,1% 0,6707 0,6754 -0,4% Bitcoin BTC/USD 10.301,76 -4,0% 10.731,01 11.345,01 +42,9%

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Dollar verteidigte weitgehend die kräftigen Gewinne der Vortage, die ein besser als gedacht ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe ausgelöst hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,99 41,37 -0,9% -0,38 -28,5% Brent/ICE 43,72 44,07 -0,8% -0,35 -29,1%

Weiter auf dem Weg nach unten waren die Ölpreise. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um ein halbes Prozent, Brent gab etwas stärker nach. Der am Mittwoch gemeldete deutliche Rückgang der US-Ölvorräte sei allein den Hurrikans Laura und Marco geschuldet gewesen und somit ein Einmaleffekt, merkten die Analysten der Commerzbank an. Die Lagerbestände seien trotz der dadurch bedingten vorübergehenden Förderausfälle noch vergleichsweise hoch. Sie lägen 14 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,63 1.930,85 +0,1% +2,78 +27,4% Silber (Spot) 26,51 26,60 -0,3% -0,09 +48,5% Platin (Spot) 895,90 893,43 +0,3% +2,48 -7,2% Kupfer-Future 2,96 2,96 +0,1% +0,00 +5,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Gold wurde verkauft. Neben dem jüngst festeren Dollar verwiesen Marktteilnehmer auf ermutigende Konjunkturdaten und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Dadurch verliert das Edelmetall als sicherer Hafen an Zulauf. Der Preis für die Feinunze sank um 11 auf 1.930 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

Die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen in Brasilien hat die Schwelle von vier Millionen Fällen überschritten. Iinnerhalb von 24 Stunden wurden fast 44.000 neue Ansteckungsfälle registriert. Allerdings gibt es leichte Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Virus-Ausbreitung vorerst überschritten sein könnte.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank habe ihre Absicht, die Zinssätze für eine längere Zeit niedrig zu halten, adäquat und angemessen kommuniziert, um die US-Wirtschaft in der coronabedingten Krise zu unterstützen. Explizite Ausblicke für die Zinsentwicklung seien damit weniger dringlich geworden, sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester.

KONJUNKTUR USA

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, braucht die US-Wirtschaft auch weiterhin Unterstützung. Die Wirtschaft des Landes sei von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen worden und "mehr steuerliche Erleichterungen werden erforderlich sein, um weiteren Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen", sagte Evans. Er zeigte sich besorgt, dass nach dem Auslaufen einiger der staatlichen Hilfsprogramme, die Politik mit Blick auf den Wahlkampf parteiisch agieren könnte, was künftig zusätzliche fiskalische Erleichterungen gefährden könnte.

US-INNENPOLITIK

Die Online-Netzwerke Facebook und Twitter haben den Aufruf von US-Präsident Donald Trump zur potenziell illegalen doppelten Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen mit distanzierenden Hinweisen versehen. Trumps Aufruf zur doppelten Stimmabgabe steht im Zusammenhang mit seiner seit Monaten wiederholten Behauptung, es drohe massiver Betrug mit Briefwahlstimmen bei der Präsidentschaftswahl am 3. November.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +3,2% (PROG: +3,3%)

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Aug +3,1% gg Vorjahr

Verbraucherpreise Aug +2,4% gg Vorjahr (PROG +2,7%)

MERCOSUR

Ungeachtet aller Skepsis will die Bundesregierung das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten nicht nachverhandeln. Das geht aus einer Antwort auf eine Schriftliche Frage der Grünen hervor, die der SZ vorliegt.

BZIEHUNGEN BARAIN - ISRAEL

Nach Saudi-Arabien öffnet auch Bahrain seinen Luftraum für die Vereinigten Arabischen Emirate - und ermöglicht damit Direktflüge zwischen Israel und den Emiraten.

ALPHABET

Nach monatelangen Gerüchten über den Zeitpunkt eines möglichen Kartellverfahrens gegen Google plant das US-Justizministerium Medienberichten zufolge, bereits Ende September oder Anfang Oktober ein Verfahren einzuleiten. Damit scheint sich das US-Justizministerium trotz interner Meinungsverschiedenheiten auf einen Zeitplan für die Einreichung einer Klage gegen Google geeinigt zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.