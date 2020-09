Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit negativen Vorzeichen in den Handel starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte knapp dreißig Minuten vor Handelsbeginn einen Abschlag von 0,40 Prozent. Auch jene auf DAX und Euro-Stoxx zeigen ein Minus. Die Vorgaben sind dunkelrot: Die US-Börsen hatten am Vortag zum Teil massive Kursverluste hinnehmen müssen, in Asien setzte ...

