Mit der planmäßigen Überprüfung der von der Wiener Börse berechneten Indizes für Zentral- und Osteuropa (CEE) sowie Russland kommt es zu einigen Änderungen, von denen auch heimische Aktien betroffen sind. So wird etwa die Vienna Insurance Group in den EETX - Eastern Europe Traded Index, aus den größten 40 Blue Chip-Aktien der Märkte Russland, Zentral-, Ost- und Südost-Europa besteht, aufgenommen. Die Mayr-Melnhof-Aktie wiederum wird in den NTX - New Europe Blue Chip Index einbezogen. Dieser besteht aus den 30 größten Blue Chips der Märkte Zentral-, Ost- und Südost-Europa. Gestrichen aus dem NTX wird hingegen die OMV-Gesellschaft OMV Petrom. Die neue Zusammensetzung wird am Montag, 21. September ...

