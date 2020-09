DJ Malaysia lässt Klagen gegen Goldman nach 1MDB-Vergleich fallen

Von Chester Tay

KUALA LUMPUR (Dow Jones)--Die malaysische Regierung hat ihre strafrechtlichen Anklagen gegen Tochtergesellschaften von Goldman Sachs fallen gelassen. Die US-Bank hat bereits Ende Juli wegen ihrer Arbeit für den korrupten Investmentfonds 1MBD einen Vergleich in Höhe von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar mit Malaysia geschlossen.

Ein malaysisches Gericht wies am Freitag die Anklage gegen Goldman Sachs (Asia) LLC, Goldman Sachs International und Goldman Sachs (Singapore) Pte. ab. Richter Mohamed Zaini Mazlan entlastete die drei Unternehmen in vier Punkten, was einem Freispruch gleichkommt.

Goldman Sachs war der Hauptbanker des staatlichen Entwicklungsfonds 1Malaysia Development Bhd. oder 1MDB. Die Bank sammelte Milliarden von Dollar für den Fonds ein, von denen ein Großteil gestohlen und mutmaßlich für Bestechungsgelder an Regierungsvertreter verwendet wurde. Neben Beschäftigten bei 1MDB sollen auch Regierungsbeamte und zwei hochrangige Goldman-Banker daran beteiligt gewesen sein.

Im Juli erklärte sich Goldman zur Zahlung von 2,5 Milliarden Dollar in bar an die malaysische Regierung bereit, um Anschuldigungen beizulegen, dass die Bank den Diebstahl von Milliarden von Dollar aus dem Fonds ermöglicht hat. Goldman garantiert außerdem das Wiederauffinden von Vermögenswerten in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar, die mutmaßlich aus dem Fonds gestohlen wurden. Im Gegenzug stimmte Malaysia zu, die Strafanzeige gegen die Bank im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung für den Fonds fallen zu lassen.

