Eine Reihe an positiven Analystenstudien und der Aufstieg in den EuroStoxx 50 haben die Aktie von Vonovia zur Wochenmitte kräftig angetrieben. Jetzt bringen eine Kapitalerhöhung und der schwache Gesamtmarkt den Aufwärtstrend in Gefahr.Erst gab es positiven Rückhalt von Goldman Sachs. Die Analysten hoben das Kursziel für Vonovia von 68,20 auf 81,10 Euro an und beließen die Papiere auf der "Conviction ...

Den vollständigen Artikel lesen ...