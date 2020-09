FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag zunächst wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 176,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,48 Prozent.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten deutschen Industriedaten bewegten den Markt kaum. Die Auftragseingänge für die deutsche Industrie sind im Juli erneut gestiegen, wenn auch schwächer als erwartet. Allerdings fiel der deutliche Anstieg im Vormonat noch kräftiger aus als zunächst ermittelt. "Die deutsche Wirtschaft atmet durch", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Allerdings sollte bei aller Freude nicht in Vergessenheit geraten, dass die Lage im verarbeitenden Gewerbe bereits vor der Corona-Pandemie eine schwierige war."

Der Markt wartet jetzt auf den monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Analysten rechnen mit einer weiteren Besserung, allerdings in langsamem Tempo. In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren in den USA viele Millionen Menschen arbeitslos geworden. Von diesen Stellenverlusten ist bisher weniger als die Hälfte aufgeholt worden./jsl/zb