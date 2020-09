DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Auftragseingang im Juli schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Juli aufgrund einer gesunkenen Inlandsnachfrage schwächer als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent und lagen um 7,3 (Juni: minus 10,6) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 5,0 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Plus von 6,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Juli um 5,2 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli kräftig gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent. Den für Juni ursprünglich gemeldeten Anstieg von 12,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 13,2 Prozent.

Frankreich verzeichnet mehr als 7.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Frankreich hat erneut mehr als 7.000 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden 7.157 Neuinfektionen bestätigt. Den dritten Tag in Folge stieg zudem die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten.

EU schließt im Fall Nawalny Sanktionen nicht aus

Die EU hat Russland zur Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen zur Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgefordert und Sanktionen nicht ausgeschlossen. "Die russische Regierung muss ihr Möglichstes tun, um eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Verbrechens vorzunehmen", erklärte die EU. Brüssel behalte "sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen, einschließlich restriktiver Maßnahmen, zu ergreifen".

Griechenland dementiert Aufnahme von Gesprächen mit Türkei

Griechenland hat eine von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündete Aufnahme von Gesprächen mit der Türkei über die Spannungen im östlichen Mittelmeer dementiert. Informationen, dass sich Griechenland und die Türkei "auf sogenannte 'technische Gespräche' zur Deeskalation der Spannungen im östlichen Mittelmeer" unter Vermittlung der Nato geeinigt hätten, "entsprechen nicht der Realität", erklärte das griechische Außenministerium.

Mester: Zinsausblick derzeit weniger dringlich

Die US-Notenbank habe ihre Absicht, die Zinssätze für eine längere Zeit niedrig zu halten, adäquat und angemessen kommuniziert, um die US-Wirtschaft in der coronabedingten Krise zu unterstützen. Explizite Ausblicke für die Zinsentwicklung seien damit weniger dringlich geworden, sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, in einem Interview.

Evans: US-Wirtschaft braucht weiter Unterstützung

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, braucht die US-Wirtschaft auch weiterhin Unterstützung. Die Wirtschaft des Landes sei von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen worden und "mehr steuerliche Erleichterungen werden erforderlich sein, um weiteren Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen", sagte Evans laut Redetext für eine virtuelle Veranstaltung der Lakeshore Chamber of Commerce.

Netzwerke versehen Trump-Aufruf zu doppelter Stimmabgabe mit Warnhinweisen

Die Online-Netzwerke Facebook und Twitter haben den Aufruf von US-Präsident Donald Trump zur potenziell illegalen doppelten Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen mit distanzierenden Hinweisen versehen. In seiner Anmerkung zur Botschaft des Präsidenten hob Facebook hervor, dass die Briefwahl in den USA von unabhängigen Experten als "verlässlich" angesehen werde. Dies gelte auch für die bevorstehende Präsidentschaftswahl. Twitter bezeichnete Trumps Appell als Verstoß gegen die Nutzerregeln zur "staatsbürgerlichen Integrität".

Brasilien überschreitet Schwelle von 4 Millionen Corona-Infektionen

Die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen in Brasilien hat die Schwelle von vier Millionen Fällen überschritten. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Donnerstag mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden fast 44.000 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl stieg damit auf 4,04 Millionen. Allerdings gibt es leichte Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Virus-Ausbreitung vorerst überschritten sein könnte. Dem Ministerium zufolge gingen die täglichen Infektionsraten zuletzt etwas zurück.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +3,2% (PROG: +3,3%)

Philippinen Verbraucherpreise Aug +2,4% gg Vorjahr (PROG +2,7%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Aug +3,1% gg Vorjahr

