Auf einem kurzen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt bin ich wieder an der Baustelle am Neuen Markt vorbeigekommen. Laut ist es dort! Aber was springt mir ins Gesicht: Die Zentrale der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Wie du weißt, hegt die RCB ernsthafte Absichten, ihr Headquarter in der Tegetthoffstraße 1 (rechts im Bild) in der Wiener City zu verkaufen. "Wir schließen keine Möglichkeiten aus", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...