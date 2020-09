WTI musste in den vergangenen beiden Handelstagen deutliche Kursrücksetzer hinnehmen. Dadurch wurde der aktuelle Aufwärtstrend verlassen. Welche Chancen die Bullen hier kurzfristig haben, lesen Sie in den folgenden Zeilen. Mit Blick auf die Währungen spricht Mike Seidl heute in der LIVE-Analyse über die Lage im EURUSD und dem AUSCAD sowie die Situation bei DAX und Co. WTI bricht durch Aufwärtstrendlinie Tickmill-Analyse: Stundentrend im WTI Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...