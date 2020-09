NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" belassen. Die weltweit wichtigsten Investmentbanken dürften im bisherigen Verlauf des dritten Quartals relativ stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die positiven Trends sollten sich im September fortsetzen, sofern die Finanzmärkte unterstützend blieben. Für das Schlussviertel sei wegen möglicher Kurskatalysatoren wie der US-Präsidentschaftswahl sowie neuer Entwicklungen beim Brexit und der Covid-19-Pandemie mit stärkeren Schwankungen zu rechnen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 19:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2020 / 00:15 / ET

DE0005140008