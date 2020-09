Zürich (awp) - Die Technologiewerte stehen am Freitag auf den Verkaufslisten der hiesigen Anleger. Im Verlauf können sie allerdings einen Teil der Verluste wieder eingrenzen. Händler erklären die Schwäche vor allem mit den Gewinnmitnahmen an der US-Börse Nasdaq, wo Abgaben in den heissgelaufenen Technologiewerten am Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...