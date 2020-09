Trotz des viel beachteten anstehenden US-Arbeitsmarktberichts arbeitete sich der EuroStoxx50 am Freitag nach einem schwachen Start schnell in positives Terrain vor.Paris - An Europas Märkten hat der Schreck über den Kursrutsch in New York schnell nachgelassen. Trotz des viel beachteten anstehenden US-Arbeitsmarktberichts arbeitete sich der EuroStoxx50 am Freitag nach einem schwachen Start schnell in positives Terrain vor. Gegen Mittag gewann er 0,47 Prozent auf 3319,87 Punkte. Noch am Donnerstag hatte der Eurozonen-Leitindex wegen der heftigen Verluste...

