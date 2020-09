Zwei bekannte und relevante Kreuzfahrtmarken der Carnival Corp. haben konkrete Pläne angekündigt, ihre Schiffe wieder auf Fahrt zu schicken. Die Schiffe der Costa Cruises mit Sitz in Italien sollen schon am kommenden Sonntag, dem 6. September, wieder in See stechen dürfen, gefolgt von AIDA Cruises mit Sitz in Deutschland, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...