DJ MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung - Arbeitsmarkt entscheidend

Nach dem Ausverkauf des Vortages dürfte sich die Wall Street am Freitag stabilisieren. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Start am Kassamarkt schließen. Damit dürfte aber nur ein Teil der höchsten Tagesverluste seit drei Monaten am Vortag wettgemacht werden. Für den Technologiesektor, der den Ausverkauf angeführt hatte, könnte es indes weiter bergab gehen. Immerhin geht der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, gegenüber dem Vortag deutlich zurück.

Anleger kämen mehr und mehr zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungen durch die mäßige Konjunkturerholung nicht zu rechtfertigen sei, heißt es. In den vergangenen Wochen sei der Handel bestimmt gewesen von neueren Technologiewerten, dieser habe aber nicht auf viel Handfestem gefußt, sagt Chefökonom Samy Chaar von Lombard Odier. "Wir haben das Schlimmste des (wirtschaftlichen) Schocks gesehen. Aber was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir auch das Beste der Erholung bereits gesehen haben."

Wie es wirklich an der Wall Street zugeht, wird wohl erst nach Bekanntgabe des Arbeitsmarktberichtes für August feststehen. Im asiatischen Handel war die Furcht vor einer Enttäuschung umgegangen und hatte die Börsen belastet. Im August dürfte die Einstellungsdynamik nachgelassen haben. Damit dürfte auch die Konjunkturerholung an Dynamik einbüßen angesichts der Bedeutung des privaten Konsums für die US-Wirtschaft. Marktstrategin Agnes Belaisch von Barings Investment Institute achtet bei den anstehenden Daten vor allem auf die Erwerbsquote. Denn die gebe Auskunft, wie hoch das Heer der Arbeitslosen sei, welches die Suche nach einem Job bereits aufgegebenen habe.

September 04, 2020

