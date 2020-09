Internetfähige mobile Hilfsmittel wie Tablets, Smartphones, Smart Watches oder Datenbrillen - Smart Devices - werden zunehmend in der industriellen Produktion genutzt, um arbeitsrelevante Informationen für Mitarbeiter besser und zielgerichteter verfügbar zu machen. Hier einige Beispiele: Einsatz von Smart Watches in der Produktion, um Maschinenstörungen zielgruppenspezifisch anzuzeigen und die Dauer der Störungsbeseitigung zu verkürzen. Einsatz von Datenbrillen in der Instandhaltung, um Beschäftigte vor Ort durch Experten (per Fern-Wartung) zu unterstützen. Einsatz von Tablets bei der Materialversorgung, ...

