Vattenfall hat eine große Ausschreibungen für neue Ladeinfrastruktur in den Niederlanden gewonnen. Bis 2024 werden in den Provinzen Nord-Brabant und Limburg bis zu 8.000 neue Ladepunkte errichtet. Neu ist das Verfahren bei der Standortwahl: Vattenfall werde zwar mit den beteiligten Gemeinden untersuchen, "an welchen belebten Orten es sich lohnt, einen Ladeplatz einzurichten". Im Rahmen der Vereinbarung ...

