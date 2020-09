DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.473,00 +0,22% +7,41% Euro-Stoxx-50 3.312,34 +0,25% -11,56% Stoxx-50 2.969,57 +0,07% -12,74% DAX 13.058,29 +0,00% -1,44% FTSE 5.885,46 +0,59% -22,43% CAC 5.045,01 +0,71% -15,61% Nikkei-225 23.205,43 -1,11% -1,91% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,88 -0,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,81 41,37 +1,1% 0,44 -27,0% Brent/ICE 44,38 44,07 +0,7% 0,31 -28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,90 1.930,85 +0,4% +8,05 +27,8% Silber (Spot) 26,83 26,60 +0,8% +0,23 +50,3% Platin (Spot) 908,70 893,43 +1,7% +15,28 -5,8% Kupfer-Future 2,99 2,96 +0,9% +0,03 +5,9%

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Volatilität bei Brent und WTI bleibe allerdings weiterhin hoch, heißt es von einem Teilnehmer. Am Vortag hatten die Preise den deutlichsten Rückgang seit Ende Juni verzeichnet. Übergeordnet belasteten weiterhin die Sorge in Bezug auf eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung. Auch der Goldpreis erholt sich etwas von den Abschlägen des Vortages. Hier dürfte der US-Arbeitsmarktbericht den nächsten Impuls setzen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Ausverkauf des Vortages dürfte sich die Wall Street am Freitag stabilisieren. Damit dürfte aber nur ein Teil der höchsten Tagesverluste seit drei Monaten am Vortag wettgemacht werden. Für den Technologiesektor, der den Ausverkauf angeführt hatte, könnte es indes weiter bergab gehen. Immerhin geht der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, gegenüber dem Vortag deutlich zurück.

Anleger kämen mehr und mehr zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungen durch die mäßige Konjunkturerholung nicht zu rechtfertigen sei, heißt es. Wie es wirklich an der Wall Street zugeht, wird wohl erst nach Bekanntgabe des Arbeitsmarktberichtes für August feststehen. Im asiatischen Handel war die Furcht vor einer Enttäuschung umgegangen und hatte die Börsen belastet. Im August dürfte die Einstellungsdynamik nachgelassen haben. Damit dürfte auch die Konjunkturerholung an Dynamik einbüßen angesichts der Bedeutung des privaten Konsums für die US-Wirtschaft. Marktstrategin Agnes Belaisch von Barings Investment Institute achtet bei den anstehenden Daten vor allem auf die Erwerbsquote. Denn die gebe Auskunft, wie hoch das Heer der Arbeitslosen sei, welches die Suche nach einem Job bereits aufgegebenen habe.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +1.321.000 gg Vm zuvor: +1.763.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,8% zuvor: 10,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: 0,00% gg Vm zuvor: +0,24% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren auch am Freitagmittag mit leichten Aufschlägen. Damit scheint der Einbruch der US-Technologiewerte am Vortag keine größeren Blessuren verursacht zu haben. Händler zeigen sich überwiegend entspannt. Man habe darauf bei den US-Technologiewerten schon lange gewartet. Stützend für die Stimmung wirken zudem Konsolidierungsnachrichten aus dem Bankensektor, die den Sektor zum Tagesgewinner machen. Der Subindex der Branche steigt um 2,6 Prozent, nachdem in Spanien Caixabank und Bankia Fusionsgespräche bestätigt haben. Bankia springen um 27,6 Prozent an, Caixabank um 13,5 Prozent. Aber auch bei den Konkurrenten BBVA und Santander geht es bis zu 4,7 Prozent höher. Die Sektorkonsolidierung werden den Druck von den Gewinnmargen nehmen, hoffen Anleger. Aktien von Nokia steigen in Helsinki um 1 Prozent. Grund ist eine kräftige Anteilsaufstockung durch den finnischen Staat. Dessen Staatsfonds Solidium Oy meldete in der Nacht zum Freitag, dass sein Anteil die 5-Prozent-Schwelle übersprungen hat. Vonovia fallen nach einer Kapitalerhöhung um 3,8 Prozent auf 59,12 Euro. Die 17 Millionen neuen auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zu je 59 Euro platziert. Bei den Nebenwerten steigen Westwing um 8,5 Prozent. Der Online-Möbelhändler hat erneut den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Roche notieren 0,2 Prozent leichter trotz einer Erfolgsmeldung zu einem Corona-Test. Die US-Aufsichtsbehörde FDA hat hier die Notfall-Genehmigung noch schneller als erwartet erteilt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1850 -0,01% 1,1840 1,1823 +5,7% EUR/JPY 125,81 -0,00% 125,70 125,42 +3,2% EUR/CHF 1,0795 +0,17% 1,0778 1,0767 -0,6% EUR/GBP 0,8920 -0,07% 0,8922 0,8916 +5,4% USD/JPY 106,18 +0,02% 106,17 106,12 -2,4% GBP/USD 1,3284 +0,04% 1,3270 1,3256 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,8425 -0,05% 6,8470 6,8455 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.481,26 -2,33% 10.270,01 10.680,26 +45,4%

Der Devisenmarkt blickt vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für den August am Nachmittag. Dieser dürfte Auskunft geben, über die konjunkturelle Erholung in den USA, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Freitag vom Absturz der Wall Street mit nach unten gerissen worden. Allerdings erreichten die Abgaben nicht das Ausmaß der US-Börsen. Zwar nannten Händler eine ganze Reihe von Gründen für die Talfahrt, wirklich neu waren die Argumente aber nicht. Es schien sich vielmehr einiges angestaut zu haben, das auf einen Auslöser für eine Entladung wartete. Diesen lieferten nun die heftigen US-Abgaben. Händler sprachen von einem überkauften Markt mit ausgeprägten Gewinnmitnahmen insbesondere im zuletzt heiß gelaufenen Technologiesektor. Wie es um die Wirtschaft bestellt ist, könnte im Tagesverlauf nach Börsenschluss in Asien der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für August andeuten. Im asiatischen Handel ging die Sorge einer Enttäuschung um.

CREDIT

Wieder etwas ausgeweitet haben sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmsanleihen. Dies habe jedoch wenig mit kreditspezifischen Risiken zu tun, sondern gehe auf den Anstieg der Volatilitäten bei Risiko-Assets durch den Kursrutsch in den USA am Vortag zurück. Wenn sich die Lage dort in der kommenden Woche wieder beruhige, dürften auch die CDS-Prämien wieder zurückfallen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE zieht Anleihe über 539 Millionen aus dem Verkehr

Der Energieversorger RWE will eine nachrangige Hybridanleihe über 539 Millionen Euro kündigen. Sie soll zum 21. Oktober 2020 und damit zum frühestmöglichen Termin getilgt werden, teilte das Essener DAX-Unternehmen mit. Die Anleihe war im April 2015 mit einem Kupon von 2,75 Prozent begeben worden.

Deutsche Bahn und Gewerkschaft einigen sich auf Corona-Tarifpaket

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich in ihren Tarifverhandlungen auf ein "Corona-Paket" mit Lohnsteigerungen in Höhe des Inflationsausgleichs und einer langen Laufzeit bis Ende Februar 2023 geeinigt. Das teilten beide Seiten mit. Die EVG erklärte, zwar sei in zahlreichen Punkten Übereinstimmung erzielt worden - "wesentliche Themen" seien allerdings noch offen. Daher steht ihre Zustimmung unter Vorbehalt ihrer Gremien.

Dürr kooperiert mit japanischem Techno Smart

Der Maschinenbaukonzern Dürr hat eine Kooperation mit Techno Smart, einem japanischen Hersteller von Beschichtungsanlagen, vereinbart und will sich damit in der Batterieherstellung und Elektromobilität stärker positionieren.

LEG Immobilien passt Wandlungspreis für Anleihe an

Die LEG Immobilien AG hat den Wandlungspreis für ihre Wandelanleihe im Volumen von 400 Millionen Euro mit Fälligkeit 1. September 2025 angepasst. Grund für die Anpassung mit Wirkung zum 4. September 2020 sei die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019, teilte der im MDAX-gelistete Konzern mit. Der Wandlungspreis beträgt nun 116,3349 Euro, vorher waren es 117,2547 Euro. Die Referenzdividende für die Anleihe wurde auf 2,71 Euro von zuvor 2,73 Euro angepasst.

Voltabox vertieft Verlust in 2Q - Prognose bestätigt

Voltabox hat im zweiten Quartal nach eigenen Angaben weiter die Auswirkungen der Corona-Krise gespürt - unter anderem durch unterbrochene Lieferketten, Produktionsstopp und Kurzarbeit. Infolgedessen sank der Umsatz im Quartal um mehr als zwei Drittel, die Margen verschlechterten sich und der Batteriehersteller aus Delbrück bei Paderborn rutschte tiefer in die roten Zahlen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Voltabox AG.

Spanische Caixabank und Bankia sprechen über Fusion

