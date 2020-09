Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 37/20Samstag, 05.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 20176.10 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 20176.55 Komplizen des Bösen1944-1945: Verbrannte ErdeDeutschland 20177.35 Komplizen des Bösen1945: Das EndeDeutschland 20178.20 Leschs KosmosFürchtet Euch! Was die Angst mit uns machtDeutschland 20188.50 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 20189.20 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 20179.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 201610.20 Goldrausch unter Wasser - Streit um versunkene SchätzeFrankreich 201811.05 Mythos GoldEwige SucheDeutschland 201611.50 Mythos GoldSchmutzige GeschäfteDeutschland 201612.35 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im PazifikDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 201723.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 201723.50 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1990-1992 - Einheitsrausch und EierwürfeDeutschland 20180.40 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1993-1996 - Loveparade und BörsenfieberDeutschland 20181.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1997-1999 - Bimbeskanzler und ArschgeweihDeutschland 20182.05 ZDF-HistoryMythos AutobahnDeutschland 20172.50 Lebensretter TechnikKaiserschnitt, Feuerlöscher & Co.Deutschland 20183.35 Lebensretter TechnikSprungtuch, Rettungshund & Co.Deutschland 20184.20 Lebensretter TechnikVon SOS bis 112Deutschland 2017Sonntag, 06.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show spezialBildungsmisere in Deutschland5.40 The True Story of Angelina JolieUSA 20196.25 The true story of MadonnaDeutschland 20167.10 Legenden aus Wachs - Wer war Madame Tussaud?Deutschland 20177.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzVerräterisches BlutDeutschland 20208.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzGenetischer FingerabdruckDeutschland 20209.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer JustizirrtumGroßbritannien 201810.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas irische DienstmädchenGroßbritannien 201911.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenBlaubart 1922Großbritannien 201912.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Rätsel von ClevelandGroßbritannien 201912.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer gefährliche AnwaltGroßbritannien 201913.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie gierige PflegemutterGroßbritannien 201914.20 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines PhantomsGroßbritannien 201915.10 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda KnoxGroßbritannien 201615.55 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby FranksUSA 201716.40 Scientology - Auf der Spur mysteriöser TodesfälleDeutschland 201617.25 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 201518.10 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzVerräterisches BlutDeutschland 202018.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleFalsche Fährten: Der Fall Walter SedlmayrDeutschland 201921.40 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Morde von LebachDeutschland 201922.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleEltern unter Verdacht: Die Akte Monika WeimarDeutschland 201923.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 201623.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby FranksUSA 20170.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas irische DienstmädchenGroßbritannien 20191.20 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenBlaubart 1922Großbritannien 20192.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Rätsel von ClevelandGroßbritannien 20192.45 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer gefährliche AnwaltGroßbritannien 20193.30 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie gierige PflegemutterGroßbritannien 2019(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 2017Montag, 07.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleEltern unter Verdacht: Die Akte Monika WeimarDeutschland 20197.10 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines PhantomsGroßbritannien 2019(weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.40 The True Story of Angelina JolieUSA 201913.25 The true story of MadonnaDeutschland 201614.10 Legenden aus Wachs - Wer war Madame Tussaud?Deutschland 201714.55 ZDF-HistoryNena - Eine deutsche LegendeDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Verborgene WeltenErben der DinosaurierFrankreich 201922.25 Terra XDie ersten MenschenVom Wald in die SavanneFrankreich 201723.10 Terra XDie ersten MenschenAus Afrika in die ganze WeltFrankreich 201723.55 Das dunkle Geheimnis der NeandertalerDeutschland 20150.35 heute journal1.05 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 20171.50 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 20172.35 1491 - Amerika vor KolumbusWissen und MachtKanada 20173.20 1491 - Amerika vor KolumbusVerlorene WeltKanada 20174.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3DMachu PicchuGroßbritannien 2017(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)