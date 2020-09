Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape geht an die US-Börse. Die Firma hat sich zu diesem Zweck mit der Investmentgesellschaft Kensington Capital Acquisition auf eine Fusion verständigt. Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "QS" gehandelt werden. Die Transaktion soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. QuantumScape erzielt ...

