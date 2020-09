Die ITM-Power-Aktie verharrt seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Jetzt ist der Wert unter die 50-Tage-Linie bei 274,42 Britischen Pence gerutscht. Damit könnte sich die Korrektur kurzfristig verstärken. DER AKTIONÄR zeigt Anlegern auf, welche charttechnischen Marken jetzt in den Fokus rücken.Starken Support erfährt die Aktie im Bereich einer horizontalen Unterstützungslinie bei 230 Pence. An dieser Stelle verlaufen sowohl das Juni- als auch das Juli-Hoch.Fällt der Kurs unter diesen Bereich, ...

