95.187 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,45 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last gabb, -21.82% ytd, +27.50% seit Start 2013. Mit diesem Minus von 11,45 Prozent muss ich angesichts der Tatsache, dass der ATX heuer rund 30 Prozent im Minus liegt, zufrieden sind. Leider wurden im Corona-Shakeout meine Lieblingsprodukte en Masse gegrillt: Bonus-Zertifkate. Zum Produkt generell gibt es einen aktuellen Chart des DDV. Man sieht: In moderaten Abwärtsphasen werden mit Bonus-ZertifikatenVerluste abgefedert. Bei stark fallenden Kursen mit Annäherung an die Barriere verlieren sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...