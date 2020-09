DJ MÄRKTE USA/Trotz guter Arbeitsmarktdaten keine Erholung in Sicht

NEW YORK (Dow Jones)--Trotz überraschend guter Arbeitsmarktdaten dürfte am Freitag die ersehnte Erholung von den heftigen Vortagesverlusten ausbleiben. Der S&P-Future zeigt sich nach den Daten kaum verändert, der Nasdaq-Future deutet mit einem Minus von 1,3 Prozent sogar eine Fortsetzung des Ausverkaufs bei Technologiewerten an.

Außerhalb der Landwirtschaft wurden in den USA im August 1,37 Stellen geschaffen. Volkswirte hatten mit einem Beschäftigungsaufbau von 1,32 Millionen gerechnet. Der für Juli gemeldete Wert wurde auf plus 1,73 Millionen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,4 Prozent von 10,2 im Juli. Hier war ein Wert von 9,8 Prozent erwartet worden.

Anleger kämen mehr und mehr zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungen durch die mäßige Konjunkturerholung nicht zu rechtfertigen sei, heißt es. In den vergangenen Wochen sei der Handel bestimmt gewesen von neueren Technologiewerten, dieser habe aber nicht auf viel Handfestem gefußt, sagt Chefökonom Samy Chaar von Lombard Odier. "Wir haben das Schlimmste des (wirtschaftlichen) Schocks gesehen. Aber was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir auch das Beste der Erholung bereits gesehen haben."

Dazu kommt, dass in den USA ein langes Wochenende bevorsteht. Am Montag bleiben die dortigen Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen. Auch das dürfte ein Grund sein, warum Anleger die jüngsten Verluste nicht schon am Freitag zum Wiedereinstieg nutzen.

Dollar legt nach Arbeitsmarktdaten leicht zu - Öl und Gold kommen zurück

Der Dollar legt nach den Daten leicht zu. Der Euro sinkt auf rund 1,1825 Dollar. Kurz vor Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts notierte er bei etwa 1,1850 Dollar.

Die Ölpreise, die sich zunächst etwas erholt hatten, kommen mit dem festeren Dollar zurück. Der Preis für die US-Sorte WTI zeigt sich kaum verändert bei 41,38 Dollar. Brentöl steigt um 0,2 Prozent auf 44,18 Dollar. Am Vortag hatten die Preise den deutlichsten Rückgang seit Ende Juni verzeichnet. Übergeordnet belasteten weiterhin die Sorge in Bezug auf eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung.

Auch der Goldpreis kommt zurück. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,2 Prozent auf 1.928 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 2,9 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

I-Mab haussieren mit Abbvie-Kooperation

Unter den Einzelwerten an der Börse springen I-Mab im vorbörslichen Handel um 27 Prozent nach oben. Das in China ansässige Biotechnologie-Unternehmen hat eine Vereinbarung mit Abbvie zur Entwicklung und Vermarktung des von I-Mab-Mittels Lemzoparlimab zur Behandlung verschiedener Krebsarten getroffen. Die Zusammenarbeit könnte I-Mab fast 2 Milliarden Dollar einbringen. Abbvie liegen unverändert im Markt.

Im Zuge des fortgesetzten Ausverkaufs von Technologiewerten geht es für Tesla um weitere 1,8 Prozent nach unten auf 399,57 Dollar. Die Titel hatten am Dienstag im Verlauf bei 502,49 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. Seither ging es stetig abwärts, nachdem Tesla angekündigt hatte, am Markt nach und nach eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar zu platzieren. Belastend wirkte auch die Nachricht, dass ein Großaktionär seine Beteiligung an dem Elektroautobauer reduziert hatte.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 1,2 0,13 -106,1 5 Jahre 0,25 1,6 0,24 -167,1 7 Jahre 0,45 1,8 0,43 -180,0 10 Jahre 0,67 2,9 0,64 -177,8 30 Jahre 1,40 3,8 1,36 -166,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1825 -0,22% 1,1840 1,1823 +5,4% EUR/JPY 125,75 -0,05% 125,70 125,42 +3,2% EUR/CHF 1,0786 +0,08% 1,0778 1,0767 -0,7% EUR/GBP 0,8925 -0,01% 0,8922 0,8916 +5,5% USD/JPY 106,35 +0,17% 106,17 106,12 -2,2% GBP/USD 1,3251 -0,21% 1,3270 1,3256 0% USD/CNH (Offshore) 6,8447 -0,02% 6,8470 6,8455 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.432,01 -2,79% 10.270,01 10.680,26 +44,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,38 41,37 +0,0% 0,01 -27,8% Brent/ICE 44,18 44,07 +0,2% 0,11 -28,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,68 1.930,85 -0,2% -3,17 +27,0% Silber (Spot) 26,61 26,60 +0,0% +0,01 +49,1% Platin (Spot) 903,35 893,43 +1,1% +9,93 -6,4% Kupfer-Future 2,99 2,96 +1,0% +0,03 +6,0% ===

