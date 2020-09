Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Eugene Baik, Head of Production bei Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX 000220), erhielt eine Auszeichnung des Präsidenten für seinen Beitrag zur Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz. Die Auszeichnung wurde am 31. im Rahmen der Gender Equality Award Ceremony 2020 im Seong Convention Center der Regierung verliehen.Eugene Baik kam 1983 zu Yuyu Pharma. Seit über 37 Jahren arbeitet er in der Produktionsstätte des Unternehmens und wurde für seine Beiträge zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen, zur Schaffung einer familienfreundlichen Kultur und einer entsprechenden Work-Life-Balance sowie zur Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ausgezeichnet.Gegenwärtig besteht die Belegschaft von Yuyu Pharma in der Produktionsstätte in Jecheon aus mehr als 30% weiblichen Angestellten, und 40% der letzten Neueinstellungen waren Frauen. Auch der Anteil der Frauen, die auf der Führungsebene arbeiten, ist von 2017 bis 2019 um das Doppelte gestiegen. Darüber hinaus hat sich der Produktionsbereich von Yuyu an das durch den Labor Standards Act for Benefits garantierte Mutterschutzsystem für Leistungen wie Mutterschaftsurlaub vor und nach der Entbindung, Urlaub für Unfruchtbarkeitsbehandlung und Urlaub für Familienbetreuung gehalten. Alle Mitarbeitenden, die den Urlaub in Anspruch genommen haben, sind in die gleiche Position zurückgekehrt."Eugene Baik und unsere Vorgänger, die seit 80 Jahren für Yuyu Pharma gearbeitet haben, legten den Grundstein für eine gleichberechtigte Beschäftigungspraxis", sagte Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma. "Unser Ziel ist es, Yuyu als ein Unternehmen zu etablieren, für das die Menschen arbeiten wollen. Wir werden unser System der Geschlechtergleichstellung weiter vorantreiben, indem wir die Arbeitsbedingungen verbessern und die Lebensqualität durch die Förderung einer besseren Work-Life-Balance erhöhen."Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein im Jahr 1941 gegründetes pharmazeutisches Unternehmen, das Pharmazieprodukte, Medizintechnik und medizinische Nahrungsmittel in Südkorea und Südostasien produziert, vertreibt und vermarktet. Gegenwärtig setzt Yuyu Pharma seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung der vergrößerten Prostata und des Sicca-Syndroms (trockene Augen).Pressekontakt:Sean Yoonhjyoon@yuyu.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1249078/Executive_from_Yuyu_Pharma_Receives_Presidential_Commendation_for_Gender_Equality_Employment.jpgOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135284/4698049