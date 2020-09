Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag einen Teil ihrer Verlaufsgewinne abgegeben. Der heimische Leitindex ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 1,14 Prozent bei 2.240,38 Punkten.Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für August war zwar überraschend gut ausgefallen, wirkte sich aber nicht merklich an den Börsen aus. Die Beschäftigung ist um 1,371 Mio. Stellen und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...