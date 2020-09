BERLIN (dpa-AFX) - Jüdische Zuwanderer dürfen nach einem coronabedingten Stopp wieder nach Deutschland einreisen. Diese Entscheidung habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits am Mittwoch getroffen, teilte das Innenministerium am Freitag in Berlin mit. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Entscheidung. "Wir sind sehr erleichtert, dass die Bundesregierung schnell reagiert hat und die jüdischen Einwanderer nicht vor verschlossener Tür stehen lässt", erklärte Präsident Josef Schuster.

Die vorübergehende Aussetzung der Visa-Vergabe habe die Betroffenen "in eine unhaltbare Lage" gebracht, erläuterte der Zentralrat. "Da ihnen bereits eine Aufnahmezusage seitens Deutschlands erteilt worden war, hatten sie alle notwendigen Schritte unternommen, um ein Visum zu beantragen. Dafür mussten sie sich zum Beispiel von ihrem Wohnort abmelden und ihren Arbeitsplatz kündigen. Die Kinder wurden von der Schule abgemeldet."

Im Einklang mit einer Empfehlung des Rates der EU, also der Vertretung der EU-Staaten, hätten jüdische Zuwanderer, die vor allem aus der Ukraine und Russland kämen, vorübergehend nicht nach Deutschland einreisen können, so das Innenministerium. Obwohl die Infektionslage in diesen Ländern weiter kritisch sei, habe sich die Bundesregierung auf eine Ausnahme aus humanitären Gründen verständigt. Das Auswärtige Amt wolle nun "wo immer möglich" wieder Visa an diese Gruppe vergeben. Allerdings seien bei der Einreise die Qurantäne-Bestimmungen der Bundesländer zu beachten.

"Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat trägt mit dieser Entscheidung der hohen Bedeutung des Aufnahmeverfahrens Rechnung, welches vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus entstanden ist", hieß es zur Begründung./hrz/DP/nas