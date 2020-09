DJ Prosiebensat1 bekräftigt Börsenpläne für neue Parshipmeet Group

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Parship Group, ein gemeinsames Unternehmen von Prosiebensat1 und General Atlantic, hat die Übernahme der US-amerikanischen The Meet Group unter Dach und Fach gebracht und könnte schon bald die Segel an der Börse setzen. Die fusionierte Parshipmeet Group werde nun ein führender Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt und komme auf eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro, teilte der deutsche Medienkonzern am Freitag mit.

Mit Datingportalen hat Prosiebensat1 noch Einiges vor und erklärte jüngst, das Geschäft mit Dating-Portalen mittelfristig an die Börse zu bringen. Dazu hieß es von der Prosiebensat1 weiter, für das "Jahr 2022 prüfe man gemeinsam mit General Atlantic den Gang aufs Parkett".

Prosieben hat die Übernahme des US-Unternehmens Meet Group über ihre Tochter Nucom, an der auch der Finanzinvestor General Atlantic mit rund einem Viertel beteiligt ist, für einen Unternehmenswert von 500 Millionen US-Dollar im März angekündigt. Nachdem die Parship Group aus der Nucom herausgelöst wurde, bilde nun die Parshipmeet Group die neue Online-Dating-Säule von Prosiebensat1, erklärte die Prosiebensat1 Media SE weiter.

Wirtschaftlich gehört Prosiebensat1 ein Anteil von 53 Prozent (plus 350 Mio Euro Vorzugskapital), der Parshipmeet Group und General Atlantic 43 Prozent. Den Rest der Anteile hält das Management. Die Beteiligungen an der Nucom Group blieben unverändert.

"Durch die Kombination dieser beiden erfolgreichen sowie komplementären Unternehmen schaffen wir mit der Parshipmeet Group einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt. Mit der Transaktion stellen wir zugleich erneut unter Beweis, wie wir die Stärke unseres Entertainment-Geschäfts nutzen können, um das Wachstum von verbraucherorientierten Digital-Plattformen und Commerce-Unternehmen zu unterstützen. Auf diese Weise schaffen wir Wert für unsere Aktionäre", sagte Rainer Beaujean, Vorstandssprecher & Finanzvorstand bei dem Medienkonzern.

Sowohl die Parship Group als auch The Meet Group hätten ihr jeweiliges Geschäft während der Covid-19-Pandemie "erfolgreich" weitergeführt, so das Unternehmen weiter. Die gemeinsame Gruppe habe ihre Nutzerbasis in dieser Zeit ausgebaut und im ersten Halbjahr 2020 einen pro-forma Umsatz von 246 Mio Euro und ein pro-forma adjusted EBITDA von 52 Mio Euro erzielt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 10:18 ET (14:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.