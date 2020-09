DJ MÄRKTE EUROPA/Abwärts im Sog erneuter Verluste an der Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte können sich am Freitagnachmittag den erneut stark nachgebenden US-Börsen nicht entziehen. Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten werden überlagert von fortgesetzten kräftigen Gewinnmitnahmen insbesondere bei Technologieaktien in den USA.

Der DAX gibt um 1,1 Prozent nach auf 12.913 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,9 Prozent auf 3.275 Punkte. Der Stoxx-Subindex Technologie sackt um 2,4 Prozent ab. Beobachter sprechen von der dringend notwendigen Korrektur einer überkauften Lage.

Gesucht sind mit Konsolidierungsfantasie und auch mit steigenen Renditen am Anleihemarkt nach den US-Arbeitsmarktaten dagegen Bankenwerte. Der Subindex der Branche steigt um 2,1 Prozent. "Der Trend, oder besser, der Zwang zur Sektorkonsolidierung hält an", sagt ein Händler mit Blick auf Spanien. Dort haben Caixabank und Bankia bestätigt, sich in Fusionsgesprächen zu befinden. Dies wäre die größte Fusion seit Jahren in Spanien. Bankia springen um fast 30 Prozent an, Caixabank um 15 Prozent.

Aber auch bei den Konkurrenten BBVA und Santander geht es um bis zu 6,6 Prozent nach oben. Die Sektorkonsolidierung werde den Druck von den Gewinnmargen nehmen, hoffen Anleger. Allerdings sind Bankenzusammenschlüsse über Landesgrenzen hinaus schon häufig am politischem Widerstand gescheitert. Am deutschen Markt steigen Commerzbank um 9,5 Prozent - in den vergangenen Jahren gab es mehrfach Übernahmespekulationen rund um das Bankhaus.

Die zunehmenden Erfolgsmeldungen zu Corona-Tests und Impfstoffen sorgen für erneut kräftige Kursgewinne im Reise- und Luftfahrtsektor. TUI gewinnen 3,4 Prozent und Lufthansa 3,5 Prozent, der Sektorindex tendiert knapp behauptet.

Vonovia leiden unter Kapitalerhöhung

Vonovia fallen nach einer Kapitalerhöhung um 5,1 Prozent auf 58,36 Euro. Die 17 Millionen neuen Stückaktien wurden bei institutionellen Anlegern zu je 59 Euro platziert.

Bei den Nebenwerten steigen Westwing um 8,5 Prozent. Der Online-Möbelhändler hat erneut den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

Roche notieren 0,2 Prozent leichter trotz einer Erfolgsmeldung zu einem Corona-Test. Die US-Aufsichtsbehörde FDA hat eine Notfall-Genehmigung noch schneller als erwartet erteilt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.268,79 -1,07 -35,43 -12,72 Stoxx-50 2.937,56 -1,00 -29,79 -13,68 DAX 12.903,00 -1,19 -154,77 -2,61 MDAX 26.994,78 -0,84 -227,86 -4,66 TecDAX 2.991,62 -1,67 -50,72 -0,77 SDAX 12.195,23 -1,31 -161,54 -2,53 FTSE 5.835,44 -0,26 -15,42 -22,43 CAC 4.981,81 -0,55 -27,71 -16,67 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite n.def. VALUE! VALUE! US-Zehnjahresrendite n.def. VALUE! VALUE! DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1800 -0,43% 1,1840 1,1823 +5,2% EUR/JPY 125,53 -0,22% 125,70 125,42 +3,0% EUR/CHF 1,0797 +0,19% 1,0778 1,0767 -0,5% EUR/GBP 0,8942 +0,18% 0,8922 0,8916 +5,7% USD/JPY 106,39 +0,22% 106,17 106,12 -2,2% GBP/USD 1,3197 -0,62% 1,3270 1,3256 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,8460 -0,00% 6,8470 6,8455 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.333,76 -3,70% 10.270,01 10.680,26 +43,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,33 41,37 -2,5% -1,04 -29,6% Brent/ICE 43,10 44,07 -2,2% -0,97 -30,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,27 1.930,85 -0,1% -2,59 +27,1% Silber (Spot) 26,54 26,60 -0,2% -0,06 +48,7% Platin (Spot) 906,85 893,43 +1,5% +13,43 -6,0% Kupfer-Future 3,00 2,96 +1,4% +0,04 +6,4% ===

September 04, 2020 10:29 ET (14:29 GMT)

