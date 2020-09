München (ots) - Pressemeldung vom 04.09.2020Achtung! Geänderte Gästeliste bei "hart aber fair"Hart aber fair | Bild: WDR / Klaus GörgenDas Thema am Montag, 7. September 2020, 21:00 Uhr im Ersten:Vergiftete Beziehungen - wie umgehen mit Putins Russland?Moderation: Frank PlasbergDie Gäste sind:Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister)Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende)Theo Sommer (Journalist und Publizist; seit 1958 bei der Wochenzeitung "Die Zeit"; ehem. Chefredakteur und Herausgeber "Die Zeit")Wladimir Kaminer (Schriftsteller und Kolumnist; aufgewachsen in Russland)Udo Lielischkies ( Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios Moskau)Pressekontakt:Pressemeldung vom 04.09.2020Achtung! Geänderte Gästeliste bei "hart aber fair"Hart aber fair | Bild: WDR / Klaus GörgenDas Thema am Montag, 7. September 2020, 21:00 Uhr im Ersten:Vergiftete Beziehungen - wie umgehen mit Putins Russland?Moderation: Frank PlasbergDie Gäste sind:Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister)Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende)Theo Sommer (Journalist und Publizist; seit 1958 bei derWochenzeitung "Die Zeit"; ehem. Chefredakteur und Herausgeber "DieZeit")Wladimir Kaminer (Schriftsteller und Kolumnist; aufgewachsen inRussland)Udo Lielischkies ( Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARDStudios Moskau)Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4698151