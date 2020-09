Der EuroStoxx50 beendet den Handel letztlich mit einem Abschlag von 1,32 Prozent auf 3260,59 Punkte.Paris - Europas Börsen haben am Freitag nach einer Berg- und Talfahrt schwach geschlossen. Auslöser war ein weiterer kräftiger Kursrutsch an den US-Aktienmärkten trotz robuster Daten vom US-Arbeitsmarkt. "Nach der jüngsten Euphorie über den historischen Strategieschwenk der Fed und der Aussicht auf langfristig billiges Geld, fallen die Kursgewinne nun förmlich in sich zusammen"...

