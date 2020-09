Halle (ots) - Im März war fast nichts über das Virus bekannt. Gleichzeitig fehlten Pandemiepläne, Schutzausrüstungen, Intensivbetten. In dieser Lage breitete sich das Virus exponentiell aus. Die Vollbremsung war nötig, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen und Zeit zu gewinnen.

Heute haben wir nicht nur den Umgang mit Corona gelernt, täglich wächst auch das Wissen über das Virus. Dass man diese Erkenntnisse in der Praxis umsetzt, hat nichts damit zu tun, alle vorherige Entscheidungen in Frage zu stellen. Das betrifft auch Quarantäneregeln. Es ist doch gerade die Stärke der Demokratie, lernfähig zu sein.



