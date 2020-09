Stuttgart (ots) - Gerade weil das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) so viele umtreibt, würde man sich wünschen, dass die Sache Gestalt gewinnt - dass also auf der Basis von Fakten diskutiert wird, was das Grundeinkommen bewirken soll und wie es bezahlbar wäre. Sonst bleibt es weiter eine Projektionsfläche: Die einen bejubeln es als Vorstufe zum Paradies, andere wie beispielsweise Bundessozialminister Hubertus Heil, sehen es als Gefahr für den Zusammenhalt.

Häufig taucht auch das Schlagwort von der Hängematte auf: Wenn es ein BGE gäbe, lägen alle auf der faulen Haut. Doch widerlegen 20 Millionen Rentner diese Plattitüde. Natürlich bekommen sie kein BGE, wohl aber Mittel, für die sie nicht mehr arbeiten müssen. Viele sind trotzdem weiter erwerbstätig, Zigtausende engagieren sich ehrenamtlich. Ganz offensichtlich werden Menschen also nicht quasi als Naturgesetz träge oder selbstbezogen, wenn sie - unabhängig vom Job - Geld bekommen.



