Berlin - Die Berliner Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, ist erfreut über die Kandidatur von Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow für den Vorsitz der Bundespartei. "Ich begrüße die Ankündigung der Kandidaturen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"Ich glaube, dass wir mit den zwei Frauen an der Spitze gut aufgestellt wären. Wir würden dadurch nochmal neuen Schwung für einen notwendigen politischen Wechsel bekommen." Wissler, Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, und Hennig-Wellsow, Partei- und Fraktionsvorsitzende in Thüringen, hatten ihre Kandidaturen am Freitag bekannt gemacht.

