Der September 2020 (Kalenderwoche 36) startet mit einer Neuemission am KMU-Anleihemarkt - die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon der nunmehr dritten Karlsberg-Anleihe soll zwischen 4,25% und 4,75% liegen. Hintergrund der Neuemission ist die vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2016/21. Das Umtauschangebot für Inhaber des 2016er Bonds hat bereits am 3. September begonnen und endet am 17. September 2020. Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe soll im Anschluss vom 21. bis 23. September 2020 über die Bühne gehen. Gegenwärtig befindet sich zudem weiterhin die neue 6,75%-Anleihe der Coreo AG in der Zeichnung. Die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A289D70) des Immobilienunternehmens hat ein maximales Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und kann noch bis zum 08. September gezeichnet werden.

Anleihe in Planung - die BENO Holding AG plant im vierten Quartal 2020 die Begebung einer Folgeanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Dabei soll den Investoren der bestehenden BENO-Wandelanleihe 2014/21 ebenfalls ein Tauschangebot unterbreitet werden. Über Details der neuen Anleihe soll zeitnah informiert werden. Auch die Joh. Friedrich Behrens AG plant eine Anleihe-Begebung im vierten Quartal des Jahres um ihre am 11. November 2020 endfälligen Anleihe 2015/20 (ISIN: DE0005198907) mit einem Restvolumen von rund 16,2 Mio. Euro zu refinanzieren. In diesem Zusammenhang gebe es laut Unternehmensangaben fortgeschrittene positive Verhandlungen für mehrere Finanzierungsbausteine inklusive einer möglichen stillen Beteiligung des Bundes. Sollte die Refinanzierung nicht gelingen, droht der Behrens AG, die mit drastischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen hat, die Insolvenz. Im ersten Halbjahr 2020 stehen ein Verlust von 1,2 Mio. Euro sowie ein Umsatzrückgang um 11,6 % auf 54,4 Mio. Euro zu Buche.

