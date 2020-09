TOKIO (dpa-AFX) - Ein gewaltiger Taifun nimmt Kurs auf das südjapanische Urlaubsparadies Okinawa. Die Behörden warnten die Bewohner der Inselprovinz am Samstag, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Der Taifun "Haishen", der 10. Wirbelsturm der Saison, drohte, am Sonntag noch an Kraft zuzulegen und die Region mit Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum von bis zu mehr als 300 Kilometern in der Stunde zu überziehen. Die Sturmböen könnten diesmal so stark sein, dass dadurch Häuser einstürzen könnten, warnten die Behörden. Der Taifun dürfte am Sonntag die Insel Amami-Oshima erreichen und dann weiter in Richtung der südwestjapanischen Hauptinsel Kyushu ziehen, hieß es weiter. Die Behörden warnten vor hohem Wellengang und möglichen Überflutungen./ln/DP/fba