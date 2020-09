AUCKLAND (dpa-AFX) - Der ehemalige Premierminister der Cookinseln bei Neuseeland, Joseph Williams, ist im Alter von 82 Jahren infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das gaben die Pasifika Medical Association und das neuseeländische Gesundheitsministerium am Samstag bekannt. Der bekannte Arzt Williams war am 13. August mit Covid-19 in ein Krankenhaus im neuseeländischen Auckland gebracht worden.

Williams hatte 25 Jahre auf den Cookinseln verbracht und war dort als Gesundheits- und Bildungsminister tätig. 1999 war er kurzzeitig Premierminister der Inseln. Zudem gehörte er zum Vorstand der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung in Neuseeland stieg damit auf 24. Nach mehr als drei Monaten ohne Todesfälle war bereits am Freitag ein Mann um die 50 in der Metropole Auckland gestorben./rjl/DP/fba