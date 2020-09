Anfang 2020 angekündigt, nun endlich da: Der Google Tag Manager ist serverseitig - als Beta - einsatzbereit. Hier erfährst du, was das bedeutet und wie die ersten Schritte in der Praxis aussehen. Der Google Tag Manager (kurz GTM) ist ein Tag-Management-System von Google. Dabei wird einmalig ein JavaScript-Code im Head-Bereich der Website eingefügt. Im Anschluss können über eine Benutzeroberfläche Tracking-Codes erweitert und organisiert werden. Einen guten Einstieg in die Welt des Google Tag Managers bietet unser Ratgeber "Google-Tag-Manager: So gelingt der Einstieg". Googles ...

