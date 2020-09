Das Thema Ruhestand wird für Normalverdiener immer brisanter. Schon heute reicht das Rentenniveau durchschnittlich gerade so aus, um über die Runden zu kommen. Gemessen am letzten Nettogehalt liegt die Rentenlücke teilweise bei bis zu 800 Euro. In Anbetracht der alternden Babyboomer könnte die Lage noch deutlich prekärer werden. Wer mit 60 noch nichts für die Rente gespart hat, der könnte allmählich Torschlusspanik bekommen. Doch keine Panik! Es könnte noch immer die Chance bestehen, reich oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...