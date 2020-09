DJ Kulttrainer Jürgen Klopp wechselt zu Adidas

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Adidas hat Kulttrainer Jürgen Klopp als neue Werbefigur verpflichtet. "Wir haben mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt unter Vertrag genommen", sagte Konzernchef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Jürgen Klopp sei eine Kultfigur, "deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden". Der Vertrag beginne mit Start der Saison. Zuvor wurde Klopp laut der Zeitung von "New Balance" ausgerüstet, so wie das gesamte Team des FC Liverpool. Der Klub sei jetzt zu Nike als Ausrüster gewechselt, der Trainer zu Adidas. Zu seinem Honorar machte Rorsted keine Angaben. "Ein gutes Produkt hat seinen Preis", sagte der Konzernchef lediglich zu den Gagenverhandlungen.

