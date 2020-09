DJ Außenminister Maas droht erstmals mit Stopp von Nord Stream 2

BERLIN (Dow Jones) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zum ersten Mal Russland mit dem Stopp der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 gedroht. "Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern", sagte Maas zu Bild am Sonntag. Bislang hatte die Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalnys mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden.

Maas betonte allerdings auch, dass ein Stopp der fast fertig gebauten Pipeline auch deutschen und europäischen Firmen schaden würde: "Wer das fordert, muss sich der Konsequenzen bewusst sein. An Nord Stream 2 sind mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, etwa die Hälfte davon aus Deutschland." Die Debatte jetzt allein auf Nord Stream 2 zu verengen, werde dem Fall nicht gerecht.

Maas erneuerte in dem Interview seine Forderung an Russlands Präsidenten Wladimir Putin nach Aufklärung: "Wir haben hohe Erwartungen an die russische Regierung, dass sie dieses schwere Verbrechen aufklärt. Sollte sie nichts mit dem Anschlag zu tun haben, dann ist es in ihrem eigenen Interesse, das mit Fakten zu belegen."

Maas will Moskau nur noch ein paar Tage Zeit geben: "Wenn es in den nächsten Tagen auf der russischen Seite keine Beiträge zur Aufklärung gibt, werden wir mit unseren Partnern über eine Antwort beraten müssen." Das heimtückische Verbrechen an Nawalny sei ein so schwerwiegender Verstoß gegen das internationale Chemiewaffen-Abkommen, dass es nicht ohne eine spürbare Reaktion bleiben könne. "Wenn wir über Sanktionen nachdenken, sollten diese möglichst zielgenau wirken."

Laut Maas gibt es "viele Indizien" dafür, dass der russische Staat hinter dem Giftanschlag steckt: "Die tödliche Chemiewaffe, mit der Nawalny vergiftet wurde, befand sich in der Vergangenheit im Besitz russischer Stellen. Nowitschok ist nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen zugänglich. Und das Gift wurde von staatlichen Stellen bereits für den Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal verwendet. Wenn sich die russische Seite nicht an der Aufklärung des Verbrechens an Herrn Nawalny beteiligt, wäre das ein weiteres Indiz für die Tatbeteiligung des Staates. Sollte es über Verschleierungen und Nebelkerzen nicht hinausgehen, müssen wir davon ausgehen, dass Russland etwas zu verheimlichen hat."

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich gegen Forderungen gewandt, das Ostsee-Pipelineprojekt Nord Stream 2 zu stoppen. "Es ist nicht überraschend, dass diejenigen, die schon immer gegen Nordstream II waren, diesen Vorfall nutzen, um erneut den Verzicht auf die Ostseepipeline zu fordern", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sie übersehen dabei allerdings, dass die Fertigstellung der Pipeline auch im deutschen Interesse liegt. Wir brauchen die Ostseepipeline für die künftige Energieversorgung in Deutschland."

CDU-Experte warnt von Stopp

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), hat derweil davor gewarnt, einen Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 in Betracht zu ziehen. "Ein Baustopp wäre aus europäischer und deutscher Sicht absurd sowie politisch und ökonomisch ein Schuss ins eigene Knie", sagte Pfeiffer dem Handelsblatt. "Unser Interesse an einer weiteren Transportroute für Gas ist mindestens genauso hoch wie das Russlands."

Pfeiffer betonte, Nord Stream 2 leiste einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der Transportrouten und erhöhe damit Liquidität, Wettbewerb und auch die Versorgungssicherheit in Europa. "Ohne Nord Stream 2 verkauft Russland keinen Kubikmeter Gas mehr oder weniger, doch europäische Gaspreise würden steigen", so der Politiker. Klar sei aber auch, es brauche nun eine abgestimmte, europäische Antwort. "Diese muss jedoch zielgerichtet sein und darf nicht europäische Interessen gefährden."

Die FDP stellt hingegen die Energiepartnerschaft mit Russland infrage. "Die russische Regierung manipuliert Wahlen, arbeitet an der Destabilisierung von Demokratien und lässt Regimegegner im Ausland vergiften", sagte der designierte Generalsekretär Volker Wissing dem Handelsblatt. "Es ist mehr als fraglich, ob wir gut beraten sind, uns in die Abhängigkeit solcher Partner zu begeben."

Forderungen gegenüber Altkanzler Schröder

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert einen sofortigen Stopp des deutsch-russischen Pipelineprojekts. "Die Bauarbeiten an der Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern müssen sofort eingestellt werden und die Bundesregierung muss jetzt einen wasserdichten Weg aufzeigen, wie das Projekt beendet werden kann", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Im Falle einer Fortsetzung des Pipeline-Projekts mache Deutschland "gemeinsame Sache mit einen Regime, das nicht davor zurückschreckt, verbotene Massenvernichtungsmittel einzusetzen, um Menschen zu vergiften - im eigenen Land wie bei Nawalny, aber auch mitten in der EU, wie der Fall Skripal gezeigt hat".

Zudem forderte die Grünen-Politikerin Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) auf, seine Tätigkeit für das russische Staatsunternehmen Gazprom aufzugeben. "SPD-Alt-Kanzler Schröder muss sich jetzt entscheiden, ob er auf der Seite der Demokratie und der Menschenrechte steht", sagte Göring-Eckardt.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul (CDU), sagte dem Tagesspiegel, Schröder müsse "umgehend seine Ämter und Posten in Russland aufgeben".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2020 07:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.