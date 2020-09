DJ Über halbe Mrd EUR Privatvermögen in Wirecard-Skandal eingefroren - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Wirecard-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) mehr als eine halbe Milliarde Euro an Privatvermögen eingefroren. Selbst damit könne jedoch nicht annähernd der entstandene Schaden ausgeglichen werden, so die Zeitung weiter. Betroffen von der Maßnahme seien Ex-Vorstandschef Markus Braun, der momentan in Untersuchungshaft sitze, der flüchtige Vorstand Jan Marsalek sowie zwei weitere Personen.

Braun gehörten mehrere Immobilien in München, Wien und Kitzbühel. Sein Vermögen habe Braun über seine "MB Beteiligungsgesellschaft" in München verwaltet. Aus den Handelsregistereinträgen sei ersichtlich, dass Brauns dort eingebrachtes Privatvermögen auf 170 Millionen Euro im Jahr 2017 gewachsen sei, schreibt die FAS.

September 06, 2020

