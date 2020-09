Düsseldorf (ots) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat den Kinderbonus der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. "Der Kinderbonus ist eine der klügsten Maßnahmen des Konjunkturprogramms. Er hilft schnell und relativ zielgenau den Familien, die jetzt in der Krise Unterstützung benötigen", sagte Fratzscher der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Familien seien durch die Restriktionen der Corona-Krise besonders hart getroffen, vor allem Mütter hätten eine deutliche Mehrbelastung durch die Kita- und Schulschließungen zu tragen gehabt. "Kinderbonus und Mehrwertsteuersenkung sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn es gibt auch viele kleine Unternehmen und Menschen ohne Kinder, die von der Krise hart getroffen sind und Unterstützung benötigen", sagte der DIW-Präsident. Kinderbonus und Mehrwertsteuersenkung seien "sicherlich nicht immer sehr zielgenau, wirken aber sehr schnell", so der Berliner Ökonom. Vor allem die FDP kritisierte Kinderbonus und Mehrwertsteuersenkung als nicht zielgenau genug. Sie forderte stattdessen allgemeine Steuersenkungen und höhere Investitionen in Schulen.



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4698947

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de