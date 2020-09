Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat eine Überprüfung der Corona-Regeln auf mögliche Widersprüche hin angekündigt. "Ja, das Thema gehen wir an. Das Kabinett wird die Corona-Regeln genau überprüfen, um mögliche Widersprüche zu beseitigen", sagte Stamp im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Es gebe für diese Pandemie kein Drehbuch, in der Gesellschaft lernten alle noch dazu. Gleichzeitig machte Stamp klar, dass es in der Krise noch keine Entwarnung gibt: "Die Fallzahlen werden im Winter steigen, aber das ist kein Grund zur Panik." Entscheidend sei, dass dann nicht flächendeckende, sondern lokale Maßnahmen ergriffen würden, um das Virus einzudämmen. Die Abstandsregeln und Masken würden in bestimmten Bereichen voraussichtlich noch bis zum Ende des Winters gebraucht. "Danach wird sich die Lage mutmaßlich entspannen", so Stamp.



