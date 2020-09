BfR-Corona-Monitor: Trends in der Wahrnehmung. - Maskenpflicht: Schärfere Corona-Auflagen für Erntehelfer in Baden-Württemberg Maskenpflicht: Schärfere Corona-Auflagen für Erntehelfer in Baden-Württemberg https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/schaerfere-corona-auflagen-fuer-erntehelfer-in-baden-wuerttemberg_article1599178859.html ...

Den vollständigen Artikel lesen ...