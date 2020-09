Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Es gibt Lieder, die gehen uns einfach nicht aus dem Kopf. Warum manche Songs zur inneren musikalischen Dauerschleife werden, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Ohrwürmer sind weltweit verbreitet, und sogar Wissenschaftler beschäftigen sich mit ihnen. Sie haben festgestellt, dass Ohrwürmer etwas mit unserer musikalischen Kultur zu tun haben, sagt Bettina Rackow-Freitag von der Apotheken Umschau:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 23 sec."Im Westen zum Beispiel sind das ganz charakteristische Muster von ansteigenden und abfallenden Tonhöhen. Das findet man auch in Kinderliedern wieder. Oder es sind ganz unerwartete Intervall-Strukturen, irgendwelche ungewöhnlichen Wiederholungen, und die nisten sich ein im Kopf. Das ist eine Mischung aus dem, mit dem wir vertraut sind und das was uns auch überrascht."Sprecherin: Die meisten von uns kennen Ohrwürmer. Allerdings sind manche empfänglicher dafür als andere:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 20 sec."Neunzig Prozent der Menschen ist einfach anfällig für solche Ohrwürmer. Aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel nicht mit Gefühlen reagieren auf Musik und gar keine Gänsehaut entwickeln wenn sie Musik hören. Und die sind auch weniger empfänglich für Ohrwürmer."Sprecherin: Ohrwürmer sind in der Regel völlig harmlos, können aber auf Dauer nerven. Mit diesen Tipps werden Sie sie los:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 14 sec."Eigentlich ist die beste Therapie, das Lied bis zum Ende durchzuhören, damit das Gehirn sich aus dieser Endlosschleife befreien kann. Auch Nüsse- und Kaugummikauen helfen, denn dieses Kauen unterbindet das innere Mitsingen."Abmoderation: Ob wir anfällig für Ohrwürmer sind, hängt auch von der Situation ab, schreibt die Apotheken Umschau. Wer zum Beispiel entspannt ist und sich nicht stark auf etwas konzentrieren muss, verfällt eher einer verführerischen Melodie. Vielleicht auch der folgenden: Ansage nächstes LiedViele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4698963