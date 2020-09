DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig bewegt - SMIC mit 20%-Kurseinbruch

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart nach schwächeren US-Vorgaben und besser als erwartet ausgefallenen Exportdaten aus China insgesamt wenig bewegt. Nach einem Bericht über drohende Beschränkungen von Importen aus den USA bricht die Aktie von Semiconductor Manufacturing International (SMIC) in Hongkong um rund 20 Prozent ein.

Für etwas Verunsicherung bei den Teilnehmern sorgen die jüngsten teils massiven Einbußen bei US-Aktien. Allerdings konnten diese zumindest am Freitag im Handelsverlauf zum Teil wieder wettgemacht werden. Marktteilnehmer beruhigen sich aber damit, dass es sich wohl lediglich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben dürfte nach dem starken Lauf der US-Aktien, besonders im Technologiesegment. Am Berichtstag wird in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

In Tokio liegt der Nikkei-Index 0,2 Prozent zurück bei 23.163 Punkten. Hier warten die Anleger auf Schadensberichte nach dem über Japan hinweggezogene Taifun "Haishen", der sich nun weiter in Richtung Südkorea fortbewegt. In Japan wurden nach Angaben der Behörden mehrere Dutzend Menschen durch den Sturm verletzt. Die Behörden hatten mehr als sieben Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. "Haishen" führte zu Stromausfällen in hunderttausenden Haushalten.

In Schanghai und in Hongkong fallen die Bewegungen zur dortigen Mittagszeit gering aus. Neue Export- und Importdaten aus China sorgten allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Während die Exporte deutlich höher ausfielen als von Experten im Vorfeld geschätzt, enttäuschten die Importe mit einer größeren Schrumpfung als erwartet.

Andererseits dämpfen die weiter schwelenden US-chinesischen Spannungen. Im Hin und Her um die Erteilung von Journalistenvisa haben chinesische Behörden nun auslaufende Presseausweise von mindestens drei Reportern, die für US-Medien arbeiten, nicht erneuert. In Hongkong verweisen Teilnehmer daneben auf die jüngsten Proteste und Festnahmen in der chinesischen Sonderverwaltungszone als Belastungsfaktor. Hintergrund ist eine verschobene Regionalwahl.

SMIC droht zum zweiten Huawei zu werden

Thema Nummer eins ist SMIC. Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägt die Regierung von US-Präsident Donald Trump neue Exportbeschränkungen für Chinas Chipindustrie. Laut einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums werden demnach derzeit Gespräche darüber geführt, ob SMIC auf eine entsprechende Liste des Handelsministeriums aufgenommen werden soll. Das Unternehmen müsste sich dann schwierigen Überprüfungen stellen, bevor es jegliche Technologie beziehen könnte. Der Vorgang ist derselbe, den die USA bereits beim chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei zur Anwendung brachten. Die seinerzeitige Entscheidung, Huawei Technologies auf die Liste zu setzen, sowie spätere Schritte zur Schließung von Schlupflöchern und zum weiteren Aushungern des Unternehmens, hatten Huawei in Existenznöte gebracht.

In Hongkong wird der HSI erstmals in neuer Zusammensetzung gehandelt. Für die beiden Neulinge Alibaba und Wuxi Biologics geht es um je gut 1 Prozent nach unten, eine eher typische Kursreaktion, weil die betreffenden Titel meist mit der Ankündigung eines Indexaufstiegs schon zulegen. Xiaomi, der dritte Neuling, gewinnen dagegen 1,2 Prozent.

Zu viele Regionalbanken in Japan

Ein Bericht über eine mögliche Fusion treibt in Tokio die Kurse der beiden regionalen Banken Aomori Bank und Michinoku Bank um je fast 9 Prozent. Laut den beiden Banken soll es aber bislang nur um weitreichende Kooperationen gehen und nicht in erster Linie um eine Fusion. In der vergangenen Woche hatte der als möglicher Nachfolger des abtretenden japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe geltende Yoshihide Suga gesagt, es gebe in Japan zu viele regionale Banken.

Unter den weiteren Einzelwerten geben in Seoul Shinhan Financial Group um 1,5 Prozent nach, belastet von Kapitalerhöhungsplänen. Asiana Airlines kommen um 3,8 Prozent zurück. Hier drücken Berichte, wonach eine Übernahme scheitern könnte.

Saudi-Arabien senkt Ölpreise

Am Ölmarkt fallen die Preise weiter, Brent verbilligt sich um 1,1 Prozent. Neben Sorgen vor einer schleppenden Nachfrage drückt hier auf die Preise, dass Saudi-Arabien am Samstag die Preise für Ölexporte nach Asien und in die USA gesenkt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.919,30 -0,10% -11,44% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.128,66 -0,33% -1,91% 08:00 Kospi (Seoul) 2.385,73 +0,73% +8,56% 08:00 Schanghai-Comp. 3.350,03 -0,16% +9,83% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.708,79 +0,05% -12,02% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.512,59 +0,12% -22,13% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.515,33 -0,04% -4,59% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:15h % YTD EUR/USD 1,1836 -0,0% 1,1841 1,1845 +5,5% EUR/JPY 125,76 -0,0% 125,80 125,76 +3,2% EUR/GBP 0,8943 +0,1% 0,8935 0,8904 +5,7% GBP/USD 1,3236 -0,1% 1,3255 1,3302 -0,1% USD/JPY 106,25 -0,0% 106,27 106,18 -2,3% USD/KRW 1187,43 -0,4% 1187,43 1189,08 +2,8% USD/CNY 6,8425 -0,1% 6,8425 6,8392 -1,7% USD/CNH 6,8299 -0,1% 6,8390 6,8434 -2,0% USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7504 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7288 +0,0% 0,7285 0,7284 +4,0% NZD/USD 0,6709 -0,1% 0,6715 0,6711 -0,3% Bitcoin BTC/USD 10.211,76 -1,0% 10.317,51 10.391,76 +41,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,27 39,77 -1,3% -0,50 -31,5% Brent/ICE 42,24 42,66 -1,0% -0,42 -31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.936,81 1.934,16 +0,1% +2,65 +27,6% Silber (Spot) 27,09 26,93 +0,6% +0,16 +51,8% Platin (Spot) 906,45 904,53 +0,2% +1,93 -6,1% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,2% +0,01 +8,3%

