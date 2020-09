DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im Juli erneut stark gestiegen sein. Befragte Volkswirte erwarten, dass sie gegenüber dem Vormonat um 4,1 Prozent zugelegt hat, nachdem sie im Juni um 8,9 Prozent angezogen hatte. Die Produktion ist trotz des erwarteten Anstiegs von ihrem Normalniveau noch ein Stück entfernt. Bei einem Anstieg im prognostizierten Ausmaß läge sie erst wieder auf dem bereits von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Niveau von März und noch 6 Prozent unter dem Durchschnittswert des vierten Quartals 2019 (das seinerseits 6 Prozent unter dem Mitte 2018 verzeichneten Höchststand vor Beginn der Probleme im Autosektor lag). Der Strukturwandel im Autosektor dürfte die deutsche Industrie noch eine Weile beschäftigen. Es ist da vieles im Fluss, und das Corona-Krisen-Programm der Regierung überdeckt und mildert möglicherweise das eine oder andere Problem.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Zwischenbericht

14:00 DE/Munich Re, PK (virtuell), "Rendez-Vous de Septembre"

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

STOXX-50 NEUAUFNAHME Adidas HERAUSNAHME Lloyds Banking

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +4,1% gg Vm zuvor: +8,9% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven August PROGNOSE: k.A. zuvor: 845,797 Mrd CHF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.905,50 -0,41 S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 3.406,25 -0,32 Nasdaq-100-Indikation 11.400,50 -1,14 Nikkei-225 23.115,02 -0,39 Schanghai-Composite 3.343,54 -0,35 +/- Ticks Bund -Future 176,40 -3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.842,66 -1,65 DAX-Future 12.959,00 -0,39 XDAX 12.961,94 -0,38 MDAX 26.901,86 -1,18 TecDAX 2.984,66 -1,90 EuroStoxx50 3.260,59 -1,32 Stoxx50 2.928,14 -1,32 Dow-Jones 28.133,31 -0,56 S&P-500-Index 3.426,96 -0,81 Nasdaq-Comp. 11.313,13 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,43 -47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Kurskorrektur an der Wall Street setzte sich am Freitag vor dem langen Labor-Day-Wochenende fort. Am Nachmittag fallen die US-Börsen damit als Taktgeber für Europas Börsen aus. In Asien zeigen sich die Märkte am Montag uneinheitlich. Fundamental gute Vorlagen gibt es aber dank der chinesischen Handelsbilanz. Dort stiegen die Exporte beschleunigt. Die Preise der Industriemetalle zogen leicht an und könnten auch in Europa den Sektor stützen. Aus den USA dürften Kommentare von Fed-Chef Powell nachwirken: Er hatte am Freitag den US-Arbeitsmarkt gelobt, jedoch unterstrichen, dass weitere Stimuli notwendig seien. Dies befeuere die Börsenhoffnung auf endlos tiefe Zinsen. Aus Europa kommen indes keine wichtigen Daten; Deutschland legt zwar die Industrieproduktion vor, die Daten sind aber vom Juli. Erwartet wird ein Plus von 4,1 Prozent. Etwas bremsend könnte aber die Rückkehr des Themas Brexit wirken. Es war von den Corona-Nachrichten lange überstrahlt worden. Hier mehren sich die Hinweise auf einen harten Brexit.

Rückblick: Schwach - Erneut belasteten die stark nachgebenden US-Börsen. Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten wurden überlagert von fortgesetzten kräftigen Gewinnmitnahmen besonders bei Technologieaktien in den USA. Gesucht waren mit Konsolidierungsfantasie und auch mit steigenden Renditen am Anleihemarkt nach den US-Arbeitsmarktdaten Bankenwerte. Der Stoxx-Subindex stieg um 1,6 Prozent und war damit stärkster Sektor. In Spanien sprechen Caixabank und Bankia über ein Zusammengehen. Bankia sprangen um fast 33 Prozent an, Caixabank um 12,4 Prozent. BBVA und Santander legten um bis 5,2 Prozent zu. Eine Sektorkonsolidierung könne Druck von den Gewinnmargen nehmen, so die Hoffnung der Anleger. Am deutschen Markt stiegen Commerzbank um 9 und Deutsche Bank um 3,2 Prozent. Die zunehmenden Erfolgsmeldungen zu Corona-Tests und Impfstoffen verhalfen einigen Aktien des Reise- und Luftfahrtsektors erneut zu Kursgewinnen. Der Sektorindex kam lediglich um 0,5 Prozent zurück. Roche schlossen 0,9 Prozent schwächer trotz einer Notfallgenehmigung in den USA für einen Corona-Test.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im Immobiliensektor standen Vonovia mit einer 1 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktie verlor 6,4 Prozent, gefolgt von Deutsche Wohnen mit einem Minus von 5,9 Prozent. Stärkere Verluste gab es auch bei den Versorgern. Hier wie auch bei den Immobilienaktien könnten die wieder gestiegenen Zinsen mit belastet haben. Bei den Nebenwerten stiegen Westwing um 6,3 Prozent. Der Online-Möbelhändler hatte erneut den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den Kursen deutscher Aktien ist es am Freitag nachbörslich parallel zur kräftigen Erholung an der Wall Street von den Tagestiefs nach oben gegangen. Überdurchschnittlich erholten sich Technologiewerte wie Infineon und SAP zu, die zuvor aber auch zu den größeren Verlierern gehört hatten im Zuge von Gewinnmitnahmen im Technologiesegment.

USA / WALL STREET

Leichter - Zunächst setzten sich die von Gewinnmitnahmen ausgelösten heftigen Kursverluste vom Vortag fort. Der Dow rutschte um weitere 2,2 Prozent ab, für die Nasdaq-Indizes ging es um weitere gut 4 Prozent nach unten. Im Verlauf riefen die starken Verluste aber Schnäppchenkäufer auf den Plan und die Indizes machten wieder deutlich Boden gut. Am Markt gingen die Meinungen zu den jüngsten Turbulenzen auseinander. Peter Cardillo, Ökonom bei Spartan Capital Securities, zeigte sich wie viele andere Akteure eher entspannt. "Wir glauben nicht, dass der Abtaucher gestern in eine bedeutsame Korrektur führen wird". Er dürfte vielmehr von kurzer Dauer sein im Zuge einer sich möglicherweise entwickelnden Branchenrotation. Demgegenüber rechnet Mike Loewengart, Anlageexperte bei E-Trade Financial, mit einigen weiteren Turbulenzen nach dem hektischen Donnerstag. Der etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für August ging weitgehend unter angesichts der ausgeprägten Neigung der Anleger, Gewinne mitzunehmen. Tesla konnten sich vom Abverkauf der vergangenen Tage um 2,8 Prozent erholen auf 418,32 Dollar. Die Aktie hatte am Dienstag mit 502,49 Dollar noch ein Rekordhoch erreicht. Broadcom machten 3,1 Prozent gut nach guten Geschäftszahlen. United Airlines legten um 2,2 Prozent zu. Die Fluglinie will im kommenden Monat wieder mehr Inlands- und Auslandsflüge anbieten und setzt verstärkt auf Urlaubsreisende, weil in Teilen des Landes die Abriegelungen gelockert werden. Delta gewannen 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt fielen passend zu den guten Jobdaten die Kurse, die Renditen stiegen deutlich; die Zehnjahresrendite um 7 Basispunkte auf 0,71 Prozent. Das war die stärkste Tagesbewegung seit Mai.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1833 -0,06% 1,1841 1,1793 +5,5% EUR/JPY 125,75 -0,04% 125,80 125,39 +3,2% EUR/CHF 1,0820 +0,02% 1,0817 1,0795 -0,3% EUR/GBP 0,8949 +0,16% 0,8935 0,8930 +5,7% USD/JPY 106,27 -0,00% 106,27 106,35 -2,3% GBP/USD 1,3223 -0,24% 1,3255 1,3206 -0,2% USD/CNH 6,8312 -0,11% 6,8390 6,8456 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.151,51 -1,609 10.317,51 10.252,26 +40,8%

Anders als am Aktienmarkt zeigten die US-Arbeitsmarktzahlen am Devisen- und am Anleihemarkt Spuren. Der Dollar legte zunächst deutlich zu, gab die Gewinne im späteren Verlauf aber komplett wieder ab. Der Euro fiel von 1,1850 Dollar vorübergehend auf gut 1,1780 zurück, ein Niveau, auf dem er in den vergangenen beiden Wochen mehrfach wieder nach oben gedreht hatte; so auch diesmal. Zuletzt lag er wieder bei 1,1846 Dollar. Der Dollar-Index - zwischenzeitlich 0,4 Prozent fester - lag zuletzt nur noch minimal im Plus.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,19 39,77 -1,5% -0,58 -31,6% Brent/ICE 42,16 42,66 -1,2% -0,50 -31,6%

Die Ölpreise, die sich zunächst etwas erholt hatten, fielen deutlich, auch belastet vom zwischenzeitlich festeren Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI büßte 4,4 Prozent auf 39,56 Dollar ein auf den niedrigsten Stand seit mehreren Wochen. Weiterhin belaste die Sorge um eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung, hieß es. Daneben habe der Rücksetzer am Aktienmarkt einige Akteure dazu bewegt, sich aus riskanten Anlagen zu verabschieden.

