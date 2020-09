War es eine gesunde Bereinigung spekulativer Exzesse oder der Beginn einer größeren Korrektur? Diese Frage beschäftigt Anleger nach den Kursrückgängen der US-Technologieaktien am Donnerstag und Freitag letzter Woche. So konnten sich die Kurse im späteren Freitagshandel an der Wall Street spürbar erholen. Mehr als Gewinnmitnahmen sind das bisher nicht. Ein UBS-Experte nennt auch die Nachrichten über einen baldigen Impfstoff, ein weiteres Stimulus-Paket und sinkende Realzinsen als Treiber für Aktien. Auch AMD als Vorzeige-Technologiewert bleibt weiter am Ball und erweitert das Produktportfolio um die neue GPU Radeon Pro 5000-Serie. Diese basiert auf der 7-nm Prozesstechnologie und wird primär im neuen 27-Zoll-iMac verbaut. Im Markt für GPUs bildet AMD neben NVIDIA die Spitzenposition..Zum ...

